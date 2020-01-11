Стало известно о последнем разговоре пилотов разбившегося Boeing с диспетчером

Последний сеанс связи пилотов Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», который разбился после взлета из международного аэропорта Тегерана, свидетельствует об отсутствии каких-либо неполадок на тот момент. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления. До момента последнего завершения переговоров во время полета ситуация была штатная, о чем пилот сообщил вышке», — приводит его слова RT.

Глава МИД Незалежной также подтвердил информацию о том, что самолет изменил курс перед катастрофой.

«Рано говорить, в чем была причина. По имеющейся информации, это произошло после момента, когда самолет начал терпеть крушение», — добавил он.

Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Воздушное судно выполняло рейс в киевскую воздушную гавань «Борисполь». На борту самолета по разным данным находились 176 человек, включая граждан Канады, Германии, Швеции, Афганистана, а также 11 украинцев. В результате катастрофы никто не выжил.

Власти Ирана заявили, что объявят причину крушения украинского самолета 11 января.