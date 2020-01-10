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Власти Ирана объявят причину крушения украинского самолета 11 января

, 22:34 | Нюра Незванова Срочная новость 198

По данным агентства FARS, Тегеран готов в ближайшее время доложить о результатах расследования.

Фото: Reuters

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 87

Власти Ирана намерены объявить причину крушения Boeing 737 уже 11 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство FARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский лайнер разбился утром 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

США и страны Европы заявили о возможном попадании иранской ракеты в самолет, однако Тегеран опроверг эту версию.

Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает теракт и попадание ракеты как приоритетные версии крушения украинского Boeing 737 в Иране. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов в ходе совещания специальной рабочей группы по расследованию авиакатастрофы.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 87
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