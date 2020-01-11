Совбез ООН продлил режим трансграничных гуманитарных поставок в Сирию

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних стран через границу с Турцией действует с июля 2014 года, пишет ФАН.

Он подразумевает возможность для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций провозить в арабскую республику необходимую населению помощь. Пункты пропуска расположены в Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия механизма истекал 10 января.

До этого маршруты для провоза гумпомощи также действовали на границах Сирии с Ираком и Иорданией, однако в этот раз данный режим продлен не был.

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