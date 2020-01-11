Эксперты Украины получили всю необходимую информацию. Об этом заявили в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского. В администрации украинского лидера также отметили, что их специалистам предоставили все данные с момента крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.