Эксперты Украины получили всю необходимую информацию. Об этом заявили в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского. В администрации украинского лидера также отметили, что их специалистам предоставили все данные с момента крушения Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.
Эксперты Украины получили всю необходимую информацию — офис Зеленского
Сегодня, 13:41 | Марина Неруцких Мировые новости Срочная новость 49
Специалистам также предоставили все данные с момента крушения украинского самолета под Тегераном.
Фото: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi
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