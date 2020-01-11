Военные Ирана заявили о неисправной связи у оператора ПВО, сбившего самолет МАУ

Военные Ирана заявили о неисправной связи у оператора ПВО, сбившего Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса PS 752 под Тегераном. В заявлении уточняется, что у должностного лица было 10 секунд на принятие решения и он сделал ошибочный выбор.