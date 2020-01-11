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  4. Мы предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США — военные Ирана

Мы предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США — военные Ирана

, 14:01 | Марина Неруцких Срочная новость 70

Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.

Фото: www.globallookpress.com / Ian Dudley

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Военные Ирана предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США, но требование не было выполнено. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.

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