Военные Ирана предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США, но требование не было выполнено. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB.