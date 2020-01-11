Офис президента Зеленского опубликовал фото фрагментов сбитого Boeing-737

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала фотографии, на которых видны пробоины и кабина пилотов. Кроме того, в офисе подтвердили, что украинские специалисты изначально получали всю необходимую информацию, касающуюся крушения Boeing 737-800.

«Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки» — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В пресс-службе добавили, что политическая часть работы завершена, а украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно заявлению иранских военных, система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету.