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Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету

, 13:30 | Игорь Рязов Срочная новость 10

Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами.

Фото: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 106

Система Противовоздушной обороны Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского воздушного судна, сбитого под Тегераном.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».

Тема:
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