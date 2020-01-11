Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету

Система Противовоздушной обороны Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение украинского воздушного судна, сбитого под Тегераном.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее власти Ирана признали, что принадлежащий украинской авиакомпании «МАУ» Boeing 737-800 был сбит в результате человеческой ошибки, допущенной из-за «авантюризма США». Президент Ирана Хасан Роухани назвал эту ошибку «непростительной».