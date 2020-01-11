В Киеве призвали наказать Москву за сбитый Ираном Boeing

На Украине потребовали наказать Россию за сбитый ПВО Ирана Boeing-737. С таким заявлением в Facebook выступил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. На своей странице в соцсети политик написал, что в подготовке катастрофы гражданского судна могла быть задействована Москва.

«Украина должна немедленно потребовать созыва внеочередного заседания Совета ООН, чтобы обеспечить объективное расследование этого страшного преступления и привлечь к ответственности не только руководство Ирана, но и их военного союзника — РФ», — написал политик.