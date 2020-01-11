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В Киеве призвали наказать Москву за сбитый Ираном Boeing

, 17:17 | Марина Неруцких Фото 429

С таким заявлением выступил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rouzbeh Fouladi; Facebook @oleksandr.turchynov

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На Украине потребовали наказать Россию за сбитый ПВО Ирана Boeing-737. С таким заявлением в Facebook выступил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. На своей странице в соцсети политик написал, что в подготовке катастрофы гражданского судна могла быть задействована Москва.

«Украина должна немедленно потребовать созыва внеочередного заседания Совета ООН, чтобы обеспечить объективное расследование этого страшного преступления и привлечь к ответственности не только руководство Ирана, но и их военного союзника — РФ», — написал политик.

Facebook @oleksandr.turchynov

11 января иранские военные признали, что самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, был по ошибке сбит ракетой. Оператор ПВО Ирана принял Boeing за крылатую ракету.

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