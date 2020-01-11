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Массовые протесты после авиакатастрофы с Boeing 737 проходят в Иране

, 23:27 | Нюра Незванова Видео 87

Украинский лайнер, вылетевший из Тегерана в Киев, был сбит иранской ракетой.

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Фото, видео: Reuters; Twitter@Barbad_Golshiri

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Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 120

Иранцы вышли на антиправительственный митинг после авиакатастрофы с украинским Boeing 737-800, который по ошибке был сбит ракетой в небе над Тегераном. Люди делятся кадрами с акции в социальных сетях.

По данным Mail Online, митингующие кричат лозунги «смерть лжецам». Люди требуют отставки правительства и судебного разбирательства. К акции подключились также студенты, которые собрались у здания университета имени Амира Кабира.

В память о погибших в авиакатастрофе люди зажгли свечи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек — среди которых большинство было граждан Ирана. Также среди погибших — пассажиры из Афганистана, Германии, Канады, Украины, а также подданных Великобритании и Швеции.

Трагедия произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном.

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