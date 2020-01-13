  1. Пятый канал
  4. Почти 900 журналистов аккредитованы на освещение Послания Путина Федеральному Собранию

Почти 900 журналистов аккредитованы на освещение Послания Путина Федеральному Собранию

, 16:40 | Сергей Зеленский 33

Мероприятие пройдет 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж».

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 3

Пресс-служба Кремля на своем сайте разместила список аккредитованных представителей СМИ на освещение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 15 января.

В этом году присутствовать на ежегодном мероприятии смогут 885 пишущих корреспондентов, операторов, фотожурналистов, в 2019 году аккредитацию получил 761 представитель СМИ.

Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

13 января российский лидер провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке к предстоящему выступлению. В нем приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель главы кабмина Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Послание президента РФ Федеральному Собранию — это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

5-tv.ru подробно освещал Послание президента РФ Федеральному Собранию, которое состоялось 20 февраля 2019 года в Гостином дворе.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 3
4 янв
Владимир Путин поднимет вопрос о бедности в послании к Федеральному собранию
23 дек
Объявлена дата послания Владимира Путина к Федеральному собранию

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

17:32
Выпавшую из окна Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
17:21
СК: Житель Алтайского края систематически избивал шестерых детей
17:13
ТОП-5 нарядов звезд с церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
17:03
Уголовное дело возбуждено по факту задержания журналиста Голунова
16:56
Отметка «зачет» может появиться в аттестатах российских школьников
16:49
Неизвестный в шапке Деда Мороза украл норковую шубу из московского храма

Сейчас читают

Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Ольги Бузовой
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]