Почти 900 журналистов аккредитованы на освещение Послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-служба Кремля на своем сайте разместила список аккредитованных представителей СМИ на освещение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 15 января.

В этом году присутствовать на ежегодном мероприятии смогут 885 пишущих корреспондентов, операторов, фотожурналистов, в 2019 году аккредитацию получил 761 представитель СМИ.

Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

13 января российский лидер провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке к предстоящему выступлению. В нем приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, министр финансов Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместитель главы кабмина Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Послание президента РФ Федеральному Собранию — это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

5-tv.ru подробно освещал Послание президента РФ Федеральному Собранию, которое состоялось 20 февраля 2019 года в Гостином дворе.