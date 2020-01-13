Почти 900 журналистов аккредитованы на освещение Послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-служба Кремля на своем сайте разместила список аккредитованных представителей СМИ на освещение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 15 января.
В этом году присутствовать на ежегодном мероприятии смогут 885 пишущих корреспондентов, операторов, фотожурналистов, в 2019 году аккредитацию получил 761 представитель СМИ.
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января в 12:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».
13 января российский лидер провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке к предстоящему выступлению.
Послание президента РФ Федеральному Собранию — это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.
5-tv.ru подробно освещал Послание президента РФ Федеральному Собранию, которое состоялось 20 февраля 2019 года в Гостином дворе.