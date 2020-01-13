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  4. Европейская зима: синоптики рассказали о погоде в центральной части России в конце января

Европейская зима: синоптики рассказали о погоде в центральной части России в конце января

, 21:14 Эфирная новость 52

Тем временем специалисты подводят итоги и дают прогноза о том, как на российские регионы влияет аномально высокая температура в зимний период.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4166

Мощные снегопады накрыли десятки регионов России. Метели привели к заторам на федеральных трассах. На Камчатке бушует циклон с Тихого океана. В регионе выпала половина месячной нормы осадков. Местные жители не с первого раза нашли свои машины — они буквально утонули в сугробах.

В Анадыре из-за метели закрыли школы и некоторые госучреждения. С перебоями ходит общественный транспорт. «Черная пурга» обрушилась на север Красноярского края. В Норильске скорость ветра достигает 40 метров в секунду, а видимость — почти нулевая.

В Москве объявлен желтый уровень опасности, а в Ленобласти из-за так называемых «температурных качелей» — сотни аварий. Под Петербургом сегодня утром столкнулись сразу 14 автомобилей, в том числе и пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

«Захожу за поворот, вижу кучу машин, торможу и меня просто как на катке, машина катится, я чтобы в них не въехать, ехала фура с прицепом, мне даже пришлось въехать в фуру», — рассказал водитель Сергей Третьяков.

Очевидцы утверждают, что участок дороги обработали реагентом только после аварии. Сразу появились вопросы к коммунальщикам, которые не успели отреагировать на изменение температуры. Погодный сюрприз ждет и центральную Россию. Крещенских морозов там не будет, говорят синоптики. Идет очередной теплый фронт. О том, как на российские регионы влияет аномально высокая температура в зимний период, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Тема:
Погода 4166
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