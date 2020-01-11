Причиной крушения украинского Boeing 737 стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за «авантюризма США», цитирует слова главы МИД Ирана РИА Новости.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Джавад Зариф в Twitter.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Глава МИД Ирана также выразил соболезнования семьям погибших.

Иран сделал заявление утром 11 января о том, что его военные «непреднамеренно» сбили украинский самолет Boeing 737-800, что стало причиной смерти 176 человек, которые находились на борту. Сообщение об этом появилось на сайте Bloomberg со ссылкой на АР.

Среди основных версий рассматривались — теракт, технические неполадки и попадание зенитной ракеты.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям принять меры безопасности при полетах над странами Ближнего Востока.