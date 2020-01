Причиной крушения украинского Boeing 737 стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за «авантюризма США», цитирует слова главы МИД Ирана РИА Новости.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал Джавад Зариф в Twitter.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔