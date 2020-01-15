«Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию значительное внимание уделил вопросам здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что эта сфера оценивается людьми не по цифрам, а по личному опыту.
«Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут больше всего проблем», — подчеркнул он.
По словам президента, с 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения.
Закупка жизненно важных лекарств
Президент упрекнул чиновников в поверхностном подходе в ситуации с закупками жизненно важных лекарств.
«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — сказал он.
По словам президента, родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные медикаменты.
Фельдшерско-акушерские пункты
Путин поручил Общероссийскому народному фронту взять под контроль завершение развертывания фельдшерско-акушерских пунктов и их модернизацию.
Кадры
Путин предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Поставил задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы, прежде всего, по заявкам регионов, вплоть до 100% по самым дефицитным специальностям.
Ранее Владимир Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.