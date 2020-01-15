  1. Пятый канал
  4. «Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами

«Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами

, 13:09 | Сергей Зеленский Видео 33

С 1 июля 2020 года в России будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 13

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию значительное внимание уделил вопросам здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что эта сфера оценивается людьми не по цифрам, а по личному опыту.

«Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут больше всего проблем», — подчеркнул он.

По словам президента, с 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Закупка жизненно важных лекарств

Президент упрекнул чиновников в поверхностном подходе в ситуации с закупками жизненно важных лекарств.

«Многие чиновники рассуждали об этом, как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — сказал он.

По словам президента, родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные медикаменты.

Фельдшерско-акушерские пункты

Путин поручил Общероссийскому народному фронту взять под контроль завершение развертывания фельдшерско-акушерских пунктов и их модернизацию.

Кадры

Путин предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Поставил задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы, прежде всего, по заявкам регионов, вплоть до 100% по самым дефицитным специальностям.

Ранее Владимир Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 13
15 янв
Путин: Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете
15 янв
Путин: Чиновники, судьи и депутаты не должны иметь иностранное гражданство
15 янв
Путин призвал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка
15 янв
Послание 2020: Путин назвал острейшей проблемой низкие доходы российских семей
15 янв
Владимир Путин рассказал о напряженности демографического периода в стране
15 янв
Прямая трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию
15 янв
Детали подготовки Манежа к ежегодному обращению Путина к Федеральному собранию
15 янв
Без времени на раскачку: что ждать от нового послания Путина Федеральному собранию
14 янв
Путин поручил Счетной палате контроль над исполнением национальных проектов
13 янв
Почти 900 журналистов аккредитованы на освещение Послания Путина Федеральному Собранию
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.41
0.46 68.42
0.60
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

13:40
Путин: Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете
13:32
Конор Макгрегор рассказал, как отпразднует победу над Дональдом Серроне
13:31
Что нужно знать об уходе за кошками?
13:24
Путин: Чиновники, судьи и депутаты не должны иметь иностранное гражданство
13:14
Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре»
13:09
«Закупка канцтоваров»: Путин упрекнул чиновников в ситуации с жизненно важными лекарствами

Сейчас читают

Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]