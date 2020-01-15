Путин заявил о реформировании надзорно-контрольной системы за бизнесом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию призвал поддержать поправки, которые «убирают размытые нормы уголовного законодательства в части экономических составов».

Российский лидер напомнил, что предприниматели неоднократно обращали внимание на статью 210 УК РФ, согласно которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит все сотрудники организации должны были нести ответственность перед законом.

«Правоохранительные органы впредь должны будут доказать, что организация, компания, изначально умышленно создавалась под незаконные цели», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент призвал завершить реформу контрактно-надзорной деятельности, что позволит сделать работу бизнеса удобнее и проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал подготовить и реализовать проект «Доступный интернет».