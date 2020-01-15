Путин предложил обеспечить бесплатный доступ к российским порталам

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию призвал подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.

«В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи — за интернет-трафик», — пояснил российский лидер.

Глава РФ отметил, что доступность интернета должна стать преимуществом нашей страны и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, а также реализации социальных и культурных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, Россия не движется в сторону «закрытия» интернета и не собирается это делать, а понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу.