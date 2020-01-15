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Матвиенко о Послании Путина Федеральному Собранию: «День хороших новостей»

, 16:16 | Сергей Зеленский Видео 24

Спикер Совета Федерации пояснила, почему глава государства начал свое выступление с вопросов демографии.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 18

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию как «день хороших новостей». Комментируя поручения главы государства, Матвиенко сказала, что рассчитывает уже в 2020 году реализовать озвученные им изменения в Конституцию.

Председатель Совфеда считает, что расширение полномочий парламента по согласованию кандидатур на посты руководителей силовых структур позволит сделать более прозрачной их работу.

Приоритет Конституции РФ над международными договорами необходим для обеспечения «абсолютного суверенитета» России, заявила она.

«Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В этой части, конечно, приоритет Конституции над международными законами, договорами, безусловно, необходим», — сказала она.

Матвиенко также отметила, что Путин не зря начал свое выступление с вопросов демографии.

«Мы не можем позволить себе уменьшение численности населения. И меры, предложенные президентом, являются серьезными, мотивирующими для семей рожать больше детей. Во-первых, это с любовью было такой сказано, а во-вторых, давно уже говорится освободить малообеспеченные семьи от НДФЛ, а большинство из них с детьми», — пояснила она.

Она подчеркнула, что предложения президента «покрывают по объему, системности, финансовому обеспечению все ранее озвученные, скромные меры».

Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию рассказал о напряженности демографического периода в стране.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 18
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