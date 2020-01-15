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Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

, 19:06 | Пятый канал 86

По словам президента, пришло время закрепить в главном законе страны принципы единой системы власти и внести изменения, которые гарантируют ее приоритет в правовом пространстве РФ.

Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 22

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По словам президента, действующий основной закон, принятый в 1993 году, не исчерпал своих возможностей. Создавать новый необходимости нет. Но пришло время закрепить в Конституции принципы единой системы власти и внести изменения, которые гарантируют ее приоритет в правовом пространстве нашей страны.

МРОТ не может быть ниже прожиточного уровня. И это президент предлагает закрепить в Конституции. В основном законе страны также будет сказано о статусе и роли Госсовета. Совфед получит полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению главы государства. Изменяется и требования к кандидатам в президенты.

Парламент, по словам Путина, должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Государственной думе необходимо предоставить право утверждать премьера, вице-премьеров и весь кабинет министров. Причем президент не сможет отклонить одобренный депутатами состав Кабмина. При этом, отметил Путин, Россия должна оставаться президентской республикой. Именно глава государства должен сохранить за собой право руководства над вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Ранее сообщал о том, что после Послания президента Федеральному Собранию правительство подало в отставку.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 22
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