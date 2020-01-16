«Вселяет надежду!»: Реакция россиян на послание Путина Федеральному собранию

Для самих жителей России послание президента стало скорее приятной неожиданностью. Перемены ждут миллионы семей — в стране взят курс на повышение демографии. Владимир Путин выдвинул ряд важнейших предложений, в том числе, выплату материнского капитала уже за первого ребенка. Изменения коснутся практически всей социальной сферы.

О новых мерах господдержки — Вадим Хуланхов.

«Вселяет надежду! В мою педагогическую деятельность! И я, как классный руководитель, согласна на доплату! Мне это очень приятно, спасибо президенту!»

Живая реакция на конкретные предложения президента. Так учителя реагируют на поручение главы государства ввести обязательную надбавку за классное руководство. Раньше такие программы соцподдержки работали только в отдельных регионах. Как в Санкт-Петербурге, например.

«С 1 сентября 2019 года классные руководители у нас получают региональную надбавку — 5000 рублей. Но я считаю, что будем дальше продолжать увеличивать эту доплату, с учетом того, что как нам поможет бюджет», — заявил ранее губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дополнительные выплаты учителям — только малая часть большой программы по преобразованию социальной сферы. Главный упор — на демографию. Чтобы семьи росли, они должны иметь достаточный доход. Так будет пересмотрен срок соцвыплат на ребенка: пособие можно будет получать, пока ему не исполнится семь лет. А не три года, как сейчас. Кроме того, государство готово взять на себя часть расходов многодетных семей на ипотеку. Владислав и Яна из Кировска, а у них трое детей, уже знают, какие выплаты им положены.

«Сегодня мне пришло сообщение, что до 27 января нам должны на ипотечный счет должны поступить 450 тысяч в счет погашения ипотеки. И, в общей сложности, у нас уже получается, выплата наша по ипотечному договору уменьшится на треть, на 30 процентов. Без такой подмоги мы бы явно не потянули», — рассказывает житель города Кировск Владислав Крысов.

Теперь такие сообщения начнут получать все многодетные семьи, взявшие жилье в ипотеку. Но и это еще не все. Материнский капитал можно будет получить сразу после рождения первого ребенка — важная новость для всех молодых семей страны.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года — это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка», — заявил Владимир Путин.

Теперь, когда в семье появится второй ребенок, размер маткапитала увеличится на 150 тысяч. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. Одновременно у родителей исчезнет еще одна статья расходов — школьные обеды для учеников начальных классов станут бесплатными.

«Доплачивать за питание ребенка тоже накладывает серьезный отпечаток на бюджет семьи. Ведь тогда родитель задумывается, что же необходимо сделать: или оплатить питание, или чем-то поддержать ребенка вне школы. Поэтому, когда государство на себя берет эту инициативу полностью оплатить питание, то это, конечно, будет огромное подспорье для работы семьи, для существования любой российской семьи», — поясняет директор липецкой школы № 18 Денис Шведун.

Ушедший год стал непростым для тех семей, которые сегодня испытывают острую необходимость в медикаментах. Забюрокраченность системы не позволяла ввозить в Россию жизненно важные, в том числе, и для детей, лекарства, аналогов которым у нас пока нет.

«Уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу Правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — подчеркнул президент в своем выступлении.

Но зачастую люди сталкивались с ситуацией, когда не хватало даже лекарств, произведенных в России. Искусственный дефицит, созданный по халатности тех, кто должен был обеспечить бесплатные поставки медикаментов в аптеки и поликлиники страны, многим стоил, как минимум испорченных нервов.

«В Ульяновской области только диабетиков одних очень много. Которые так же как я с 2016 года ходят по судам. По судам, чтобы добиться вот этих жизненно необходимых препаратов — инсулины, тест-полоски, иглы. Есть которые не выдают с инсулином люди, некоторым тест-полоски не выдают. Мне, в частности, тест-полоски не выдавались в течение трех лет, вот четвертый год продолжаются мои суды», — рассказывает Елена Маркелова.

Теперь в этом вопросе была поставлена точка.

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание, такие ситуации не должны больше никогда повторяться», — жестко заявил глава государства.

Весь прошедший год копились вопросы, требующие радикального решения. Вчерашнее послание президента, уже ставшее, пожалуй, самым сильным за последние годы, поставило перед чиновниками всех рангов задачи, которые не выполнить нельзя — потому что люди не поймут.

«Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн „съехать“ с темы. Не надо этого делать», — подчеркнул в своей речи Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировой реакции на отставку правительства и послание Владимира Путина Федеральному собранию.