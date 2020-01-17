Олигарх заказал Сафронову икону Юлии Началовой за «внушительную» сумму

Художник Никас Сафронов рассказал о необычном заказе, который поступил ему от российского предпринимателя. Бизнесмен является ярым поклонником умершей певицы Юлии Началовой и попросил нарисовать икону с ее изображением.

Никас Сафронов не стал называть сумму вознаграждения, за которое взялся исполнять заказ, однако отметил, что она «внушительная». По словам художника, бизнесмен считает Юлию Началову православной доброй девушкой, которую некоторые называют мученицей, пишет «Экономика сегодня».

Поклонник певицы попросил изобразить ее на одном полотне со святыми Марией и Анной. Популярный художник уже взялся за работу. Однако пока не стал добавлять к изображению поп-дивы лики святых. Перед этим Никас Сафронов решил переговорить с духовником и спросить совета у фанатов певицы.

Сафронов отметил, что раньше не верил в слухи о желании поклонников Юлии Началовой причислить ее к лику православных святых. Однако заказ на икону с ее изображением заставил художника пересмотреть свои взгляды на этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экстрасенсы уверены — Юлия Началова вернулась в мир живых.