«Она среди нас»: экстрасенсы уверены, что Началова вернулась в мир живых

Эксперты в эзотерике уверены: умершая весной Юлия Началова вернулась в наш мир. Экстрасенсы считают, что душа артистки теперь живет в теле новорожденной дочери бывшего мужа Юлии — Анжелики Алдониной.

По мнению парапсихолога Бориса Исаева, Началова могла уйти в мир иной, поскольку была энергетически истощена, и уступить место новой родственнице. Эксперт подчеркивает: душа может переселиться в тело любого новорожденного представителя клана, кровное родство необязательно. Поэтому маленькая Анжелика как единокровная сестра дочери Началовой — Веры — вполне может стать вместилищем для души покойной звезды.

«Она уже среди нас. Вернулась, чтобы защищать Веру, уберегать ее от дурного. Перед 13-м днем рождения дочки вернулась, как и полагается. Девочка очень-очень этого хотела, просила чуть ли не каждый день такой подарок», — цитирует парапсихолога «Экспресс газета».

Исаев подчеркивает: 13 лет — это возраст, в котором ребенку как никогда нужна защита. И Началова, по мнению специалиста, прекрасно знала об этом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что анонсирован посмертный релиз неизданных песен Юлии Началовой.