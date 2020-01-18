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Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея блокады Ленинграда

, 16:58 | Светлана Александрова Видео 25

Президент принимает участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва осады города.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 46

Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, открытый осенью после реконструкции, где ознакомился с новой экспозицией. Город на Неве сегодня отмечает 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и президент РФ принимает участие в мероприятиях, посвященных этой дате.

Экскурсию по обновленному музею для Путина провела его директор Елена Лезик. Здесь можно увидеть воссозданные интерьеры ленинградской квартиры военных лет, бомбоубежища, блокадной булочной, заводского цеха, кабинета сотрудника милиции, школьного класса. При этом под ногами посетителей — под стеклом — уложен слой земли с Невского пятачка — места самых ожесточенных боев защитников города с фашистскими захватчиками.

Помимо предметов быта военных лет, в музее выставлены образцы форменной одежды, оружия и военной техники. Часть экспозиции посвящена эвакуации жителей блокадного Ленинграда — в нее вошли страшные экспонаты — детские игрушки, найденные на дне Ладожского озера на затонувшем судне, вывозившем людей из осажденного города.

Музей в Соляном переулке был открыт еще до окончания Великой Отечественной войны — 30 апреля 1944 года. Тогда это был единственный в мире случай открытия военной экспозиции, созданной еще во время боевых действий Второй Мировой. Однако в 1949 году музей закрыли на реэкспозицию, в 1953 он прекратил свое существование и был возрожден в 1989 году. В нем собрано более 50 тысяч экспонатов, в их числе почти 20 тысяч документальных материалов, примерно столько же фотографий, и более 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также 500 образцов оружия и техники.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин осмотрел трехмерную панораму «Дорога через войну» в музее «Прорыв» в Ленинградской области.

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Прорыв блокады Ленинграда 46
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