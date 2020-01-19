Предложения президента: подробно разбираем каждый пункт послания Федеральному собранию

Первая полноценная рабочая неделя года стала, не побоюсь этого слова, исторической. Без всяких сомнений самое мощное послание президента Федеральному собранию запустило новый этап в российской современной жизни. И это касается всех ее сфер. Политической, экономической и в первую очередь — социальной.

То, о чем говорил президент, то какие решения он принял, и какие только предстоит выработать, кардинально меняют нашу с вами жизнь. Уже сейчас. Потому что действовать начали в тот же день. Первая и главная часть послания коснулась тех вопросов от успешного решения которых зависит — ни много ни мало — судьба России.

Никогда еще послание президента федеральному собранию не было настолько сконцентрированным, обращенным к каждому из нас. Не просто руководство к действию, план развития, направление в котором надо двигаться стране. А детальная, тщательно проработанная программа по совершенствованию, улучшению качества жизни граждан.

Но обо всем по порядку. Владимир Путин начал свое послание с демографии, он это особенно подчеркнул, потому что от этого зависит буквально судьба России. Ведь сейчас пришло время создавать свои семьи малочисленному поколению 90-х. Страшных лет, когда коэффициент рождаемости в стране был ниже чем в годы Великой Отечественной.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», - заявил Владимир Путин.

И вот для того чтобы достичь этих показателей, чтобы укрепить в людях веру в будущее своей семьи, своих детей, а значит и страны, принят ряд по-настоящему беспрецедентных решений.

Во-первых — программу материнского капитала продлили еще на пять лет. Но главное изменение — теперь его будут выплачивать уже за первого ребенка. Почти 470 тысяч рублей. А сумма за второго увеличена на 150 000 рублей. К тому же ежегодно мат капитал будет индексироваться. Анну Дроздову из Петербурга эта новость застала как раз в роддоме. Ее первенец по имени Глеб появился на свет в 12.30, в те самые минуты, когда президент озвучивал предстоящие реформы.

«Когда спустилась в отделение послеродовое мне и сообщают, знаете, что теперь и на первого малыша будет теперь материнский капитал. Это меня обрадовало, потому что очень приятно, что государство заботится не только о тех, кто рожает второго ребенка, но и думает о тех, кто родит первого», - рассказывает Анна.

Решение демографической проблемы это настолько комплексный вопрос, что разрозненные меры поддержки, вряд ли позволят уверенно справится с вызовом о котором говорил Владимир Путин. Именно поэтому только стимулированием рождаемости государство не ограничится. Ведь дети быстро растут, и родители уже через пару лет сталкиваются с другой трудностью — отсутствием мест в яслях и детских садах. И если с последними ситуация медленно, но выправляется. То динамика появления новых яслей совершенно неприемлемая.

«Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего?» - обратился к главам регионов президент.

Вот эту часть послания президента Сабина из Махачкалы слушала с особым вниманием. Она работающая мама двоих малышей. Ей чудом удалось устроить детей в детский сад, и рождение третьего они с мужем откладывают, только потому что помнят, как тяжело было найти детям место.

«Если бы конечно в Махачкале появилась альтернатива частным детским яслям, именно государственные, потому что это другой контроль, а во-вторых это не дорого», - поясняет женщина.

Следующая проблема, решению которой надо уделить особенное внимание (президент даже назвал ее прямой угрозой будущему) — низкие доходы семей. Владимир Путин принял решение предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Деньги будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть это люди, действительно попавшие в сложную ситуацию. На первом этапе — это пять с половиной тысяч, а дальше, возможно, поднимут и до 11 тысяч рублей. К тому же уже принято решение, что семьям с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму до 450 000 рублей.

«В целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», - подчеркнул Путин.

Следующая сфера нашей с вами жизни, которой теперь будет уделяться повышенное внимание — школа. Во-первых, все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами.

Денис Шведун директор МАОУ СОШ № 18 г. Липецка: «Конечно это будет огромное подспорье для работы всей семьи, для существования любой семьи».

А с 1 сентября этого года вводится специальная доплата классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей.

«Что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это все-таки федеральная функция. Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание: все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни», - пожурил глава государства.

Эту новость Ирина Костенко по ее собственному признанию встретила со слезами на глазах. И дело, конечно, не только и не столько в деньгах — вдвойне приятно, что президент отметил их работу.

«Спасибо, что государство обращает внимание на такой тяжелый и такой важный труд, учителя», - говорит учительница из Батайска Ирина Костенко.

Еще один ключевой посыл — подготовка кадров, особенно в здравоохранении. Существенно поменяется порядок приема в вузы по медицинским специальностям. Так по специальности лечебное дело — 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия — 75 процентов.

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров», - подчеркнул Владимир Путин.

На местах уверены — увеличение целевого набора студентов в медицинские вузы станет эффективным способом решения кадровых проблем. Особенно на Дальнем востоке, откуда молодые специалисты пока еще стремятся уехать. Причем предложенные президентом меры уже успешно применяются в некоторых вузах. О будущем абитуриента заботится и университет, и работодатель.

«Изначально и обучающийся понимает для какой медицинской организации он готовится, на какое рабочее место он поступит, в процессе обучения отправляются на производственную практику по месту работы», - говорит проректор ТГМУ Лидия Трансковская.

А для того чтобы будущие и нынешние специалисты не переживали за свою зарплату уже с этого года начнется внедрение новой системы оплаты труда в здравоохранении. Прозрачная, понятная, и справедливая. Фиксированная доля окладов в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. Впрочем, это касается всех отраслей.

«Не раз заострял внимание на том, что все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн „съехать“ с темы. Не надо этого делать», - заявил президент.

И еще одна огромная сфера жизни, без которой мы уже даже не можем представить свое существование — интернет. Сейчас быстрая и доступная сеть становится определяющим звеном прогресса, развития и эволюции. При том, что отечественные компании могут похвастаться отличными разработками.

«Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект „Доступный интернет“, по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», - заявил Путин.

Конечно сервисы о которых говорил президент еще не определены, но сам факт. Пока ни в одной стране мира нет подобного. И мало где есть такая доступность интернета и скорость… Ну и конечно собственные разработки. Мессенджеры, поисковые системы, соцсети об этом знают все. И только профильные специалисты в курсе, что и в профессиональном секторе IT наши разработки и решения высоко ценятся в мире. Например, в области компьютерной безопасности.

«Нам, как и другим отечественным решениям, все больше и больше доверяет государство. Предприятия реального сектора экономики, образовательного, финансового. Банки, которым исключительно важна бесперебойность бизнес-процессов и безопасность цифровых активов», - рассказывает руководитель спецпроектов по взаимодействию с госорганами компании по разработке антивирусного програмного обеспечения Дмитрий Орлов.

2020 год — это год Памяти и Славы. 9 мая мы отметим величайший праздник — День Победы. Подготовка к памятной дате идет на фоне какого-то европейского помутнения, иначе и не скажешь. Подвиг русского солдата пытаются стереть из учебников истории, а страну-победительницу превращают в агрессора.

«Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому — она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», - заявил глава государства.

Принято решение — в России будет создан крупнейший в мире и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне! Он будет доступен для всех. Это наш долг и наша ответственность перед нашими потомками. Особенно перед самыми маленькими.

Александр Школьник директор центрального музея Великой Отечественной войны: «Посетителей большинство у нас сейчас дети. Они приходят к нам по итогам наших интерактивных программ, которые уже не просто экскурсии, а какие-то игры, интерактивные, то потом они выходят одухотворенные!»

Счетная палата уже подсчитала, что на реализацию всех предложений послания понадобится только в этом году 400-500 миллиардов рублей. Но президент еще во время послания подчеркнул — деньги в бюджете есть. А все расходы были просчитаны заранее. К тому же главное, что эти инвестиции в самый выгодный сектор человеческий, долгоиграющий, самый прибыльный и надежный. Ведь экономику, промышленность и в целом страну в будущее ведут именно люди.