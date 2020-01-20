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Эксперт пояснил, почему россияне в четыре раза живут лучше украинцев

, 5:48 | Марина Неруцких Видео 77

Мнение украинского политолога опубликовано в издании «Главред».

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильфъ, Александр Демьянчук, Стрингер; www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Kremlin Pool

Тема:
Украинский кризис 360

Россияне живут в четыре раза лучше, чем граждане Незалежной, благодаря протекционистской политике российских властей. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Головачев. Статья опубликована в аналитическом интернет-издании «Главред».

Как считает эксперт, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают крупные предприятия в полугосударственной собственности и создают новые.

Головачев также отметил, что президент РФ Владимир Путин отказался пускать на российский рынок Запад и дробить свои основные базовые отрасли. В то же время, по словам политолога, рынок Незалежной уже «пал» под натиском зарубежных производителей благодаря соглашению об ассоциации, исключающее протекционизм в пользу национальной промышленности.

По мнению Головачева, для стабилизации экономической ситуации на Украине должна сформироваться ответственная и сплоченная элита, которая будет в силах оказать сопротивление диктату Запада и воплотить в жизнь жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал к чему привели 15 лет хаоса оранжевой революции на Украине.

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