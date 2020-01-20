Эксперт пояснил, почему россияне в четыре раза живут лучше украинцев

Россияне живут в четыре раза лучше, чем граждане Незалежной, благодаря протекционистской политике российских властей. Такое заявление сделал украинский политолог Андрей Головачев. Статья опубликована в аналитическом интернет-издании «Главред».

Как считает эксперт, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают крупные предприятия в полугосударственной собственности и создают новые.

Головачев также отметил, что президент РФ Владимир Путин отказался пускать на российский рынок Запад и дробить свои основные базовые отрасли. В то же время, по словам политолога, рынок Незалежной уже «пал» под натиском зарубежных производителей благодаря соглашению об ассоциации, исключающее протекционизм в пользу национальной промышленности.

По мнению Головачева, для стабилизации экономической ситуации на Украине должна сформироваться ответственная и сплоченная элита, которая будет в силах оказать сопротивление диктату Запада и воплотить в жизнь жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации.

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