С активов «Газпрома» сняты аресты, наложенные по искам «Нафтогаза»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, сняты аресты, наложенные по искам «Нафтогаза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российской газовой компании.

Разморозка активов была одним из условий сделки, заключенной «Газпром» и «Нафтогазом» в ночь с 30 на 31 декабря. При заключении соглашения о транзите газа с 1 января 2020 года стороны договорились, что «Газпром» выплатит Украине почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина снимет арест с активов компании и откажется от дальнейших возможных претензий по контрактам от 2009 года. «Газпром» и «Нафтогаз» должны также отозвать все арбитражные и судебные иски друг против друга.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, активы «Газпрома» были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года. Всего украинский Минюст собирался взыскать с «Газпрома» почти 172 миллиарда гривен — около семи миллиардов долларов.