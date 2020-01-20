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С активов «Газпрома» сняты аресты, наложенные по искам «Нафтогаза»

, 22:22 | Светлана Александрова Видео 25

Разморозка активов была одним из условий сделки, заключенной «Газпром» и «Нафтогазом» при подписании соглашения о транзите газа.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Максим Блинов, Алексей Даничев; www.globallookpress.com / Danil Shamkin, Gazprom

Тема:
Украинский кризис 361

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, сняты аресты, наложенные по искам «Нафтогаза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российской газовой компании.

Разморозка активов была одним из условий сделки, заключенной «Газпром» и «Нафтогазом» в ночь с 30 на 31 декабря. При заключении соглашения о транзите газа с 1 января 2020 года стороны договорились, что «Газпром» выплатит Украине почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина снимет арест с активов компании и откажется от дальнейших возможных претензий по контрактам от 2009 года. «Газпром» и «Нафтогаз» должны также отозвать все арбитражные и судебные иски друг против друга.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, активы «Газпрома» были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года. Всего украинский Минюст собирался взыскать с «Газпрома» почти 172 миллиарда гривен — около семи миллиардов долларов.

Тема:
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