Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Россия представила в Совбезе ООН неоспоримые доказательства того, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
В ходе расследования выяснилось, что баллоны с хлором не были сброшены с самолетов, а просто лежали рядом с местом якобы атаки. О том, что ничего не было, говорят и местные жители.
Таким образом, видео, опубликованное скандально известными «белыми касками», не выдерживает никакой критики.
Где допустили промахи авторы инсценировки, и почему Запад продолжает игнорировать факты, расскажет Кристина Федорова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Белые каски» показали новое постановочное видео.