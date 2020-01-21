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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

, 11:05 Эфирная новость 30

Российские дипломаты уже призвали коллег опираться на факты и подготовить новое заключение по событиям в Думе с участием всех экспертов без исключения.

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Фото, видео: ТАСС / Li Muzi; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4517

Россия представила в Совбезе ООН неоспоримые доказательства того, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

В ходе расследования выяснилось, что баллоны с хлором не были сброшены с самолетов, а просто лежали рядом с местом якобы атаки. О том, что ничего не было, говорят и местные жители.

Таким образом, видео, опубликованное скандально известными «белыми касками», не выдерживает никакой критики.

Где допустили промахи авторы инсценировки, и почему Запад продолжает игнорировать факты, расскажет Кристина Федорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Белые каски» показали новое постановочное видео.

Тема:
Война в Сирии 4517
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