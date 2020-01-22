У россиянина, госпитализированного с подозрением на китайский коронавирус, держится высокая температура

У мужчины, который прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт «Пулково», подозревают китайский коронавирус. У больного держится высокая температура и присутствуют все признаки гриппа.

По информации 5-tv.ru, этим мужчиной может быть Арман Каракешишян. В графе «Учеба» на его странице во Вконтакте указана Академия художеств в Северной столице, а «Город» — Шанхай.

Facebook / Arman Karakeshishian

В целях безопасности авиапассажир госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу, где проведут ряд анализов, в том числе сделают снимок на пневмонию.

В КНР ранее заявили о выявлении нового вируса пневмонии, жертвами которого стали 17 человек, более 400 — заражены.

Ранее сегодня Роспотребнадзор заявил, что в России нет заболевших с подозрением на коронавирус.