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Обследование пациентов с подозрением на коронавирус займет несколько дней

, 19:29 | Карина Бернтгольц 49

В комитете Госдумы по здоровью отметили, что угрозы эпидемии коронавируса в России нет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Meyer

Обследование граждан РФ и КНДР, госпитализированных в клинику Петербурга с подозрением на китайский коронавирус, займет несколько дней. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Ранее стало известно, что гражданин России и гражданин Китая доставлены в Боткинскую инфекционную больницу. Сейчас проводятся лабораторные исследования, по результатам которых можно будет поставить точный диагноз.

«Пациент доставлен в Боткинскую больницу из аэропорта «Пулково». Он обратился в здравпункт аэропорта самостоятельно, поскольку почувствовал себя плохо во время полета. При осмотре температура зафиксирована 37,5 градусов. С учетом того, что он прилет из Китая, приняты меры изоляции. <…> Второй пациент – гражданин Китая, обратился сегодня в поликлинику, был перенаправлен в Боткинскую больницу. <…> Каких-либо жизнеугрожающих симптомов у него и гражданина России нет», - пояснил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. 

Как пояснили в комитете Государственной думы по здоровью, угрозы эпидемии коронавируса в России нет. В то же время заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава России, вирусолог Герман Шипулин подчеркнул, что новый тип коронавируса, из-за которого в Китае наблюдается вспышка пневмонии, пока нельзя назвать особо опасным, поскольку средняя летальность от него невысокая.

Тем не менее, как ранее сообщал 5-tv.ru, заболевание уже распространилось за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, а случаи с подозрением на заражение зафиксированы в Сингапуре, Гонконге и Австралии. От коронавируса скончались уже 17 человек, 474 — заболели.

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