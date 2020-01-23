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Боевики пытаются запугать жителей Алеппо

, 8:45 Эфирная новость 27

В результате обстрелов только за последние сутки в крупнейшем городе Сирии погибли 12 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4518

За последние сутки в сирийском Алеппо погибли 12 человек. Террористы открыли огонь по пригородным районам, в том числе по поселку Захра, который экстремисты уже не раз пытались захватить. Как сообщается, боевики ведут неприцельный обстрел позиций сирийской армии и жилых зон.

Стрельба из минометов ведется не прицельно, «по площадям». Боевики хотят запугать население, заставить чувствовать себя в постоянной опасности. Если пройти по улице — можно насчитать десятки характерных следов от взрывов.

Счет убитых и раненых идет уже на десятки. О ситуации в Алеппо — Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 50 боевиков ликвидировано в Сирии.

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