Боевики пытаются запугать жителей Алеппо

За последние сутки в сирийском Алеппо погибли 12 человек. Террористы открыли огонь по пригородным районам, в том числе по поселку Захра, который экстремисты уже не раз пытались захватить. Как сообщается, боевики ведут неприцельный обстрел позиций сирийской армии и жилых зон.

Стрельба из минометов ведется не прицельно, «по площадям». Боевики хотят запугать население, заставить чувствовать себя в постоянной опасности. Если пройти по улице — можно насчитать десятки характерных следов от взрывов.

Счет убитых и раненых идет уже на десятки. О ситуации в Алеппо — Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 50 боевиков ликвидировано в Сирии.