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  4. «Шрам между Украиной и Россией», — Зеленский о конфликте на востоке страны

«Шрам между Украиной и Россией», — Зеленский о конфликте на востоке страны

, 16:12 | Светлана Александрова 73

О попытках разрешить кризис украинский президент рассказал в интервью израильскому телеканалу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Edijs Palens, Vyacheslav Madiyevskyy, Pavlo Gonchar, Serg Glovny

Тема:
Украинский кризис 367

Большой бедой и шрамом, который может не рассосаться никогда, назвал Владимир Зеленский последствия конфликта в Донбассе для отношений между Россией и Киевом. Такую точку зрения украинский президент высказал в интервью израильскому «9 каналу», передает URA.RU.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в сложившейся ситуации в разрешении конфликта, продолжающегося с 2014 года, заинтересованы не только Украина и Россия, но и Европа и весь мир.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский объяснил, почему Киеву важен прямой диалог с Москвой.

Тема:
Украинский кризис 367
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