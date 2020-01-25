Большой бедой и шрамом, который может не рассосаться никогда, назвал Владимир Зеленский последствия конфликта в Донбассе для отношений между Россией и Киевом. Такую точку зрения украинский президент высказал в интервью израильскому «9 каналу», передает URA.RU.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен» , — сказал Зеленский.

Он отметил, что в сложившейся ситуации в разрешении конфликта, продолжающегося с 2014 года, заинтересованы не только Украина и Россия, но и Европа и весь мир.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский объяснил, почему Киеву важен прямой диалог с Москвой.