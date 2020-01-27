Онищенко: «Против нового коронавируса созданы 30 препаратов»

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил о том, что уже созданы 30 медицинских препаратов против нового коронавируса в Китае.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», — отметил член Президиума РАН.

Данную информацию подтвердили в Роспотребнадзоре в ходе пресс-конференции, посвященной вспышке нового типа коронавируса. По словам главы ведомства Анны Поповой, лекарства, предназначенные для лечения нового типа заболевания, уже тестируются в клиниках КНР.

Что касается статистических данных, то, как отметила глава Роспотребнадзора, прирост заболеваемости коронавирусом в мире начал снижаться.

«В течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный — 1,3. Мы надеемся, что это результат тех эффективных мер, которые проводятся нашими китайскими коллегами», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что в России было выявлено 100 человек с подозрением на коронавирус, однако ни в одном из них диагноз не подтвердился. Преимущественно была установлена заболеваемость вирусами гриппа A и B, парагриппа и других вирусов.

Глава Роспотребнадзора успокоила граждан РФ, сообщив, что случаи заражения коронавирусом через предметы, в частности, через посылки из Китая, не зафиксированы. Заразиться им можно лишь при непосредственном контакте с человеком.

Тем не менее, в европейских странах с осторожностью относятся к товарам, привезенных из Китая. А у пассажиров самолетов, прибывших, например, в Италию из КНР, уже при посадке проверяют температуру тела и другие данные, позволяющие судить о состоянии здоровья.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань. Посольство РФ в Китае прорабатывает вопрос об эвакуации граждан РФ оттуда. Как заявил «Интерфаксу» пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров, уже 140 российских граждан, находящихся в КНР, вышли с посольством на связь. Преимущественно это студенты.

Согласно последним данным, в Китае в результате эпидемии уже погибли 80 человек. Еще более 2700 считаются инфицированными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые назвали вероятный источник коронавируса.