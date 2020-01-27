Стали известны российские чартеры, прекратившие полеты в КНР из-за коронавируса

Крупнейшие чартерные авиакомпании России одна за другой приостанавливают рейсы в КНР на фоне вспышки нового коронавируса. По последним данным, в результате эпидемии погиб 81 человек, более 2 800 считаются инфицированными.

По состоянию на 24 января на территории Китая находились порядка семи тысяч россиян, из них на курортном острове Хайнань — около шести тысяч, остальные — на территории материка по различным туристическим программам.

5-tv.ru публикует список чартерных компаний РФ, чьи рейсы откладываются до нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

AZUR air (туроператор ANEX Tour) с 27 января начинает вывозить отдыхающих россиян с острова Хайнань. iFly (туроператор TEZ Tour) намерена прекратить полеты в Нанкин и Шэньчжэнь до 9 февраля. Корректировка коснется и рейсов на Хайнань.

Nordwind (туроператор Pegas Touristik), работающая, в том числе с китайскими операторами и осуществлявшая рейсы Петербург — Ханчжоу и Иркутск — Гуанчжоу, теперь совершает полеты только с односторонней загрузкой, а именно вывозит китайских туристов. Обратные рейсы возвращаются в Россию без пассажиров.

Известно о региональной авиакомпании «ИрАэро», которая пока не планируют отменять рейсы из Иркутска в Маньчжурию и Харбин, уточняет Интерфакс.

Авиакомпании РФ с регулярными рейсами в Китай:

«Уральские авиалинии» с 27 января также приостанавливают полетную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Кроме того, пассажиры смогут вернуть деньги за авиабилеты, купленные до 24 января, в полном объеме без штрафов и удержаний на вылеты до 7 февраля 2020 года.

«Аэрофлот» и S7 пока предложили пассажирам сдать купленные ранее билеты без доплаты.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что с сегодняшнего дня осуществляются рейсы только на вывоз туристов с Хайнаня.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — столице провинции Хубэй на востоке центральной части страны. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. ВОЗ определила эту вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию для республики, воздержавшись от объявления режима международной ЧС.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, а также в других странах — Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в республику в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров в Китай.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что создано 30 препаратов против нового коронавируса.