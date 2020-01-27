Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на Украине

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в текущем эпидемиологическом сезоне на Украине, однако этот штамм не соответствует вирусу 2019-nCoV, распространяющемуся в Китае. Об этом сообщается в Facebook Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

В Минздраве Незалежной подчеркнули, что на территории страны нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, хотя ранее сообщалось о трех подозрительных случаях.

В комментарии к сообщению ведомства пользователи предлагают срочно выслать из Киева всех китайских туристов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — столице провинции Хубэй на востоке центральной части страны. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. ВОЗ определила эту вспышку как национальную чрезвычайную ситуацию для республики, воздержавшись от объявления режима международной ЧС.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Как передавал 5-tv.ru, на данный момент известно, что в результате вспышки нового коронавируса в Китае скончался 81 человек, более 2,8 тысяч считаются инфицированными.