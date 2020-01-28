В Мариинском театре прозвучала Седьмая «блокадная» симфония Шостаковича

В Мариинском театре этим вечером звучала Седьмая «блокадная» симфония Дмитрия Шостаковича. Одно из самых героических произведений мировой музыки. Впервые исполненная для публики в 1942 году, симфония стала символом стойкости и мужества жителей осажденного города. Несмотря на бомбежки, 80-тиминутный концерт транслировали по радио, по городским громкоговорителям и на передовой. Симфонию и по сей день называют музыкой, которая приближала Победу. Сегодня за дирижерским пультом стоял маэстро Валерий Гергиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах.