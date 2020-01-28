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  4. В Мариинском театре прозвучала Седьмая «блокадная» симфония Шостаковича

В Мариинском театре прозвучала Седьмая «блокадная» симфония Шостаковича

, 0:09 | Алиса Маркова 9

В Петербурге отпраздновали 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 57

В Мариинском театре этим вечером звучала Седьмая «блокадная» симфония Дмитрия Шостаковича. Одно из самых героических произведений мировой музыки. Впервые исполненная для публики в 1942 году, симфония стала символом стойкости и мужества жителей осажденного города. Несмотря на бомбежки, 80-тиминутный концерт транслировали по радио, по городским громкоговорителям и на передовой. Симфонию и по сей день называют музыкой, которая приближала Победу. Сегодня за дирижерским пультом стоял маэстро Валерий Гергиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах.

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