С подозрением на коронавирус госпитализирован 4-летний ребенок из «Шереметьево»

Четырехлетний ребенок госпитализирован из столичного аэропорта «Шереметьево» с подозрением на коронавирус.

Как стало известно 5-tv.ru, малыш вместе с родителями вернулся в столицу из Пхукета.

Предварительно, у ребенка повышенная температура, насморк и кашель.

После проведенного исследования, врачи установили, что это ОРВИ. Меры предосторожности были объяснены эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, только в Китае число зараженных коронавирусом достигло почти шести тысяч человек. Умерли уже 132 человека.

Три новых заражения коронавирусом зафиксировали в Германии — эти люди работали в одной компании с первым заболевшим. В списке стран, где зафиксированы коронавирус, попала Шри-Ланка — там выявили первого заболевшего, это туристка из Поднебесной.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по меньшей мере 177 россиян находятся в китайской провинции Хубэй. Туристические компании возвращают своих клиентов из стран, где зафиксированы вспышки нового типа пневмонии.