Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, от Забайкалья до Приморья. Исключения сделают лишь для тех, кто возвращается на родину. Решено ограничить и железнодорожное сообщение с КНР. А российские вузы продлили каникулы китайским студентам, которые уехали домой на новогодние праздники. Такие решения приняты на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусом в России. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий узнал о мерах предосторожности. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170.