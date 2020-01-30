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Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

, 7:15 Эфирная новость 69

Владимир Путин на совещании с правительством поручил минимизировать человеческие потери от коронавируса в России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Strauch; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 64

Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах Дальнего Востока, от Забайкалья до Приморья. Исключения сделают лишь для тех, кто возвращается на родину. Решено ограничить и железнодорожное сообщение с КНР. А российские вузы продлили каникулы китайским студентам, которые уехали домой на новогодние праздники. Такие решения приняты на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусом в России. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий узнал о мерах предосторожности. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170.

Тема:
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