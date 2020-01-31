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Экс-жена хоккеиста Зайцева заявила, что его семья по-прежнему не отдает ей детей

, 13:56 | Валентин Черников 174

Маргарита Готовцева не смогла вернуть двух маленьких дочерей даже после выигранного суда.

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Фото, видео: Instagram @margo__ruby

История дележки детей между хоккеистом Никитой Зайцевым и его бывшей супругой Маргаритой Готовцевой не закончилась даже после решения суда. Об этом молодая мама рассказала подписчикам в Instagram.

«Решение суда так и не вступило в силу, поэтому я пока не могу пойти с ним к приставам и вернуть детей. Никита и его семья по-прежнему прячут моих девочек, не дают общаться, я не знаю, как они себя чувствуют, где они и с кем. Я все так же продолжаю обивать пороги полиции и опеки, которые никак не помогают, продолжаю писать заявления, караулить под забором дома бывших свекров», — написала Готовцева.

Instagram @margo__ruby

Маргарита утверждает, что не остановится, пока не объединится с дочерьми, с которыми ее разлучили в конце прошлого года. 6 декабря экс-жена игрока клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» выложила в микроблог видео, на котором двое мужчин убегают от нее с девочками на руках.

В похищении двухлетней Веры и четырехлетней Софии родительница обвинила Зайцева и его родственников. После заявления на них в полицию отец спортсмена сообщил, что тот забрал дочерей для их же безопасности. После развода супругов Кунцевский районный суд Москвы назначил опекуном двоих дочерей их мать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Готовцева ужаснулась от мысли, что ее дети станут жить с отцом.

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