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  4. Мощный циклон обрушился на Сахалин

Мощный циклон обрушился на Сахалин

, 16:18 Эфирная новость 385

На острове закрыт международный аэропорт, с перебоями работает общественный транспорт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Bernd März, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4204

Сахалин оказался во власти мощного циклона. Закрыт международный аэропорт. Самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы. Прервано и сообщение с Курилами. Из-за метели с порывами до 20 метров в секунду с перебоями работает общественный транспорт.

Последствия непогоды устраняют сейчас и в Алтайском крае. В регионе — двухметровые сугробы. На улицы вывели всю спецтехнику. В трудно доступные районы спасатели доставляют продукты питания и медикаменты. Там, где не могут пройти тракторы, добираются на снегоходах. В трех районах края до сих пор действует режим ЧС.

Тема:
Погода 4204
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