Мощный циклон обрушился на Сахалин

Сахалин оказался во власти мощного циклона. Закрыт международный аэропорт. Самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы. Прервано и сообщение с Курилами. Из-за метели с порывами до 20 метров в секунду с перебоями работает общественный транспорт.

Последствия непогоды устраняют сейчас и в Алтайском крае. В регионе — двухметровые сугробы. На улицы вывели всю спецтехнику. В трудно доступные районы спасатели доставляют продукты питания и медикаменты. Там, где не могут пройти тракторы, добираются на снегоходах. В трех районах края до сих пор действует режим ЧС.