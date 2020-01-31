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Дочь Валерия Сюткина прокомментировала запрет отцу на въезд на Украину

, 16:05 | Сергей Зеленский Эксклюзив 79

Киев упорно расширяет список невъездных артистов из России.

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Фото, видео: Instagram @violaviva

Тема:
Украинский кризис 374

Дочь заслуженного артиста РФ Валерия Сюткина Виола прокомментировала МИЦ «Известия» сообщение о запрете на въезд ее отца на Украину.

«Вы знаете, я не комментирую такие моменты, и, насколько я знаю, папа тоже», — сказала она.

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну 61-летнему российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний на одном из российских федеральных телеканалов о целесообразности воссоединения Крыма с РФ. Его концерт должен был состояться 27 апреля в Киеве.

Идея запретить въезд популярному артисту не нова. Еще в августе 2015 года министерство культуры Незалежной обнародовало черный список россиян, которые своими концертами «создают угрозу национальной безопасности». В частности, к числу «опасных лиц» были причислены Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, и другие.

19 января в Днепропетровске был сорван концерт труппы московских артистов, в том числе Марата Башарова и Ларисы Удовиченко. При этом зрители узнали об отмене представления лишь за 20 минут до его начала.

Тема:
Украинский кризис 374
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