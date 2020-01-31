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Что известно о зараженных коронавирусом в России на данный момент

, 17:53 | Валентин Черников 198

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова подтвердила информацию об инфицированных в Забайкалье и Тюменской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 86

Первые случаи коронавируса в России зафиксированы в Забайкальском крае и Тюменской области, подтвердила вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

На сегодня известно, что зараженных двое — оба граждане Китая. Они изолированы и находятся под постоянным наблюдением, им оказывается необходимая помощь.

По информации новосибирского научного центра вирусологии «Вектор», в Тюмени также госпитализированы пять учащихся местного индустриального университета: китайская студентка, недавно вернувшаяся с родины, и четверо ее друзей, с которыми она путешествовала. Признаки ОРВИ выявлены лишь у девушки. На ее состояние обратила внимание комендант общежития и предположила, что ее жильцы больны коронавирусом. Анализы китаянки пока не дают точного ответа о наличии у нее опасной инфекции.

В Забайкалье помещены в карантин двое граждан РФ из пяти обратившихся в краевую больницу. Известно, что госпитализированные 30-летний отец и его двухлетняя дочь также недавно вернулись из Китая.

Голикова подчеркнула, что пока окончательных результатов нет, оба случая возможного заражения коронавирусом «под сомнением».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия закрывает почти все авианаправления с Китаем.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 86
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