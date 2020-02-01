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«Нужно лишь сто тысяч человек на улице»: Рабинович пригрозил свержением Зеленского

, 9:40 | Игорь Рязов 91

Депутат Рады считает, что причиной недовольства украинцев станет узаконивание продажи земли.

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Фото, видео: ТАСС / Фролова Мария; www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk, Gao Jing, Sergii Kharchenko,

Тема:
Украинский кризис 375

Действия членов партии «Слуга народа» по узакониванию продажи украинской земли могут привести к свержению власти президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Мы их предупредили: „Дорогие ‚слуги‘ если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть“ <…>. Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», — сказал Рабинович.

Депутат подчеркнул, что не призывает к государственному перевороту, отмечает «Экономика сегодня». Он только хотел напомнить, что хозяином страны, в соответствии с конституцией Украины, является ее народ. Чтобы выйти на улицы, людям достаточно просто вспомнить об этом.

Законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель был принят депутатами Рады в первом чтении в ноябре 2019 года. Если документ примут в нынешнем виде, то с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица смогут покупать землю. Такая же возможность появится у территориальных общин и государства.

Иностранцы смогут стать собственниками земель сельхозназначения только в одном случае: если получат участок по наследству. При этом они будут обязаны продать его в течение года. Компаниям с собственником-иностранцем будет запрещено покупать землю 1 января до 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Владимира Зеленского выругался матом из-за стоимости газа за январь.

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