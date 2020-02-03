Пилоты Шри-Ланки эвакуировали своих студентов из Уханя в химзащите

Пилоты авиакомпании SriLankan Airlines надели костюмы химической защиты, чтобы вывезти своих студентов из китайского Уханя. Фотографии с членами экипажа опубликованы на странице перевозчика в Twitter.

«SriLankan Airlines выражает глубокую благодарность своим патриотично настроенным пилотам и бортпроводникам, которые не испугались коронавируса и вызвались для возвращения шри-ланкийских студентов из Уханя», — говорится в сообщении авиакомпании.

Там же отмечается, что эвакуация студентов произошла по поручению президента страны Готабая Раджапакса. Причиной стала вспышка коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.