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Пилоты Шри-Ланки эвакуировали своих студентов из Уханя в химзащите

, 2:39 | Игорь Рязов 18

Фото членов экипажа в очень необычных костюмах авиакомпания SriLankan Airlines опубликовала в сети.

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Фото, видео: Twitter @flysrilankan

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Пилоты авиакомпании SriLankan Airlines надели костюмы химической защиты, чтобы вывезти своих студентов из китайского Уханя. Фотографии с членами экипажа опубликованы на странице перевозчика в Twitter.

«SriLankan Airlines выражает глубокую благодарность своим патриотично настроенным пилотам и бортпроводникам, которые не испугались коронавируса и вызвались для возвращения шри-ланкийских студентов из Уханя», — говорится в сообщении авиакомпании.

Там же отмечается, что эвакуация студентов произошла по поручению президента страны Готабая Раджапакса. Причиной стала вспышка коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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