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У трех человек на Камчатке и одного в Карелии подозревают коронавирус

, 11:00 | Карина Бернтгольц 130

Все четверо приехали в Россию из Юго-Восточной Азии.

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 119

У трех человек на Камчатке и одного в Карелии подозревают новый коронавирус. Как сообщает Интерфакс, два человека, прибывшие в Россию из Юго-Восточной Азии, госпитализированы с Петропавловске-Камчатском. Еще один там же один находится под домашним наблюдением. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, признаков вирусных инфекций у них нет. В то же время в целях безопасности анализы всех трех пациентов отправлены на дополнительное изучение.

«Явных признаков вирусных инфекций у них нет. Нет температуры, нет проявлений. Но вместе с тем мы взяли у них материалы на обследование и отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии города Новосибирска», — пояснила замглавы ведомства.

Результаты исследования станут известны 6 февраля.

Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петрозаводске. Речь идет о студенте, вернувшемся на учебу из КНР. Сейчас пациент находится в изоляторе. У него взяты анализы для определения природы заболевания. Результаты будут получены 4 февраля.

«У студента зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в республиканскую инфекционную больницу», — сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно последним данным, число заболевших коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в китайском Ухане, составляет 17390 человек. От инфекции скончались — 362.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 119
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