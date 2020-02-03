У трех человек на Камчатке и одного в Карелии подозревают коронавирус

У трех человек на Камчатке и одного в Карелии подозревают новый коронавирус. Как сообщает Интерфакс, два человека, прибывшие в Россию из Юго-Восточной Азии, госпитализированы с Петропавловске-Камчатском. Еще один там же один находится под домашним наблюдением. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, признаков вирусных инфекций у них нет. В то же время в целях безопасности анализы всех трех пациентов отправлены на дополнительное изучение.

«Явных признаков вирусных инфекций у них нет. Нет температуры, нет проявлений. Но вместе с тем мы взяли у них материалы на обследование и отправили в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии города Новосибирска», — пояснила замглавы ведомства.

Результаты исследования станут известны 6 февраля.

Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петрозаводске. Речь идет о студенте, вернувшемся на учебу из КНР. Сейчас пациент находится в изоляторе. У него взяты анализы для определения природы заболевания. Результаты будут получены 4 февраля.

«У студента зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет. Принято решение о госпитализации его в республиканскую инфекционную больницу», — сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно последним данным, число заболевших коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в китайском Ухане, составляет 17390 человек. От инфекции скончались — 362.