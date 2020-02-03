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Турция заявила о «нейтрализации» 76 сирийских солдат в ответ на обстрел в Идлибе

, 22:49 | Сергей Зеленский 65

По словам главы Минобороны республики, удары были нанесены по 54 объектам правительственных войск Башара Асада.

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Фото, видео: AP; Reuters

Тема:
Война в Сирии 4539

Турция в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе «нейтрализовала» 76 сирийских солдат. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар, пишет RT.

По его словам, «удары были нанесены по 54 целям режима» — так в Турции называют легитимного президента Сирии Башара Асада.

В ночь на 3 февраля восемь турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Турции попали под огонь, который велся по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

Теперь Акар утверждает, что соответствующая информация передавалась дважды.

Ранее из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных в Идлибе было отменено совместное российско-турецкое патрулирование, которое должно было состояться в районе сирийского Айн-эль-Араба.

Тема:
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