Мишустин сообщил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса

Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение перенести российский инвестиционный форум, который должен был состояться в Сочи с 12 по 14 февраля. Такое решение было принято во время оперативного совещания с вице-премьерами. Причиной переноса стала вспышка нового коронавируса.

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести форум, как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Как отметила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, на форум зарегистрировалось около 500 иностранных участников, около половины которых — из стран, где уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

На какие даты будет перенесен инвестфорум — пока неизвестно. Этот вопрос будет решаться совместно с организаторами мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин сообщил о том, что зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из РФ.