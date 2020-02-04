  1. Пятый канал
  4. Мишустин сообщил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса

Мишустин сообщил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса

, 0:02 | Анастасия Игонина 18

Премьер-министр не стал полностью отменять мероприятие, но принял решение отложить его на более поздние сроки.

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 130

Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение перенести российский инвестиционный форум, который должен был состояться в Сочи с 12 по 14 февраля. Такое решение было принято во время оперативного совещания с вице-премьерами. Причиной переноса стала вспышка нового коронавируса.

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести форум, как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Как отметила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, на форум зарегистрировалось около 500 иностранных участников, около половины которых — из стран, где уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

На какие даты будет перенесен инвестфорум — пока неизвестно. Этот вопрос будет решаться совместно с организаторами мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин сообщил о том, что зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из РФ.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 130
4 февр
Правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ
3 февр
Мировой бизнес терпит колоссальные убытки из-за коронавируса
3 февр
Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний
3 февр
Все организованные группы российских туристов вернулись с острова Хайнань
3 февр
Россияне в срочном порядке покидают Китай
3 февр
Чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля
3 февр
Иностранные граждане, заболевшие коронавирусом, будут депортироваться из России
3 февр
Граждан России среди заболевших коронавирусом в Китае нет
3 февр
Авиакомпания S7 Airlines объявила о приостановлении полетов в КНР
3 февр
Симпсоны 27 лет назад предрекли вспышку коронавируса

Читайте также

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

0:08
Правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев из Китая через границу РФ
0:02
Мишустин сообщил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса
23:49
Трое детей и взрослый погибли при пожаре в Кемеровской области
23:41
Видео «огненного» ДТП в Подмосковье, в котором пострадали два человека
23:30
«Белые каски» готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибе — МО РФ
23:12
«Глаза нереальные!» — Барановская поразила фанатов необычной съемкой в Дубае

Сейчас читают

Идеальные пары по знаку зодиака
В Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]