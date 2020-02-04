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Роспотребнадзор: Нужен дополнительный контроль на внутренних рейсах в РФ из-за коронавируса

, 10:36 | Карина Бернтгольц 28

В ведомстве отметили, что новых случаев заболевания на территории страны не зафиксировано.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; ТАСС / Кухмарь Кирилл

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 137

В Роспотребнадзоре заявили о потребности в организации дополнительного контроля на внутренних рейсах в Россию из-за распространения коронавируса. Министерство здравоохранения РФ создало круглосуточную консультативную помощь для борьбы с заболеванием.

В то же время в надзорном ведомстве отметили, что новых случаев заражения коронавирусом на территории страны не зафиксировано. Ранее сообщалось о двух гражданах КНР, госпитализированных с инфекционным заболеванием в Тюменской области и Забайкалье.

Согласно уточненным данным, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек,  еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.

В провинции Хубей, где был обнаружен очаг вспышки коронавируса, началась эвакуация граждан РФ. Как сообщили в Минздраве, место эвакуации уже определено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля.

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