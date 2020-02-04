ФАС проверит данные о росте цен на маски и противовирусные препараты

А вирус продолжает свое смертоносное шествие по планете — более двадцати тысяч заболевших, погибших — 425.

Тревожные новости о распространении коронавируса привели к дефициту медицинских масок в некоторых регионах. А кое-где их цена взлетела в несколько десятков раз. Такими случаями уже занимается ФАС. Там обещают взять под контроль также стоимость противовирусных препаратов.

За эпидобстановкой в России и Китае наблюдают Кирилл Сергеев и Ксения Некрасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга.