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  4. ФАС проверит данные о росте цен на маски и противовирусные препараты

ФАС проверит данные о росте цен на маски и противовирусные препараты

, 20:23 Эфирная новость 48

В некоторых регионах наблюдается дефицит одноразовых средств защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cai Yang; 5-tv.ru

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А вирус продолжает свое смертоносное шествие по планете — более двадцати тысяч заболевших, погибших — 425.

Тревожные новости о распространении коронавируса привели к дефициту медицинских масок в некоторых регионах. А кое-где их цена взлетела в несколько десятков раз. Такими случаями уже занимается ФАС. Там обещают взять под контроль также стоимость противовирусных препаратов.

За эпидобстановкой в России и Китае наблюдают Кирилл Сергеев и Ксения Некрасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медицинские маски массово скупают в аптеках Петербурга.

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