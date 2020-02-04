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В Минобороны опровергли сообщения об обстреле российских военных в Алеппо

, 22:50 | Игорь Рязов 24

Информация о якобы нападении протурецких формирований на военную полицию РФ ранее появилась в зарубежной прессе.

Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Война в Сирии 4543

Сообщения об обстреле военной полиции РФ в сирийской провинции Алеппо протурецкими формированиями не соответствуют действительности. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

«Сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — сказал Боренков на брифинге.

Представитель ЦПВС, входящего в Минобороны РФ, подчеркнул, что военные советники и подразделения военной полиции находятся в безопасности.

Информация об якобы обстреле российской военной полиции в Алеппо ранее появилась в ряде зарубежных СМИ. Со ссылкой на них об этом написали и некоторые российские издания.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу.

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