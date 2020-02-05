Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя вылетел в Тюменскую область

Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с россиянами, эвакуированными из китайского Уханя, после дозаправки на аэродроме Восточного военного округа отправился в Тюменскую область.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на борту воздушного судна находится 64 человека. Они летят в сопровождении военных медиков и специалистов российского оборонного ведомства в области вирусологии в специальном защитном снаряжении.

Впоследствии россияне, прибывшие из КНР, будут находиться на карантине в тюменском реабилитационном центре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, медицинские учреждении Тюмени готовы принять эвакуированных из Уханя россиян.