В Петербурге отменили форум с участием китайской делегации

Администрация Санкт-Петербурга отменила бизнес-форум с участием китайской делегации.

«Российско-китайский бизнес-форум „Торгово-экономическое сотрудничество: настоящее и будущее“ с участием деловых кругов города Таншань, который был намечен на 14 февраля, отменен», — говорится в сообщении городского комитета по внешним связям.

При этом все культурно-просветительские мероприятия, в которых не подразумевалось участие членов делегаций КНР будут проходить по намеченному графику.

Отмена мероприятия с участием китайской делегации связана со вспышкой коронавируса в Китае. В настоящее время «уханьский вирус» зафиксирован в 24 странах. На территории России зафиксировано два случая заражения новым коронавирусом, оба заболевших — граждане КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень. Все прибывшие из Китая проведут 14 дней в карантине.