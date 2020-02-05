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В Петербурге отменили форум с участием китайской делегации

, 11:11 | Марина Неруцких 31

Форум был намечен на 14 февраля.

Фото: www.globallookpress.com / Cheng Min

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 162

Администрация Санкт-Петербурга отменила бизнес-форум с участием китайской делегации.

«Российско-китайский бизнес-форум „Торгово-экономическое сотрудничество: настоящее и будущее“ с участием деловых кругов города Таншань, который был намечен на 14 февраля, отменен», — говорится в сообщении городского комитета по внешним связям.

При этом все культурно-просветительские мероприятия, в которых не подразумевалось участие членов делегаций КНР будут проходить по намеченному графику.

Отмена мероприятия с участием китайской делегации связана со вспышкой коронавируса в Китае. В настоящее время «уханьский вирус» зафиксирован в 24 странах. На территории России зафиксировано два случая заражения новым коронавирусом, оба заболевших — граждане КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень. Все прибывшие из Китая проведут 14 дней в карантине.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 162
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